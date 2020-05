R6 Siege und The Evil Within 2 tauchen ins PS-Now-Line-Up ab

PS Now ist Sonys eigener Streaming-Service für PC und PS4. Das Angebot erhält diesen Monat einen Schub, da der Dienst um drei neue Titel erweitert wurde. Der Erste ist Rainbow Six: Siege, Ubisofts versierter Taktik-Shooter. Das Spiel wurde seit dem Start vor fünf Jahren (!) regelmäßig mit potenten Inhaltsaktualisierungen unterstützt und ist mittlerweile ein Schwergewicht in Sachen Multiplayer-Shooter. Laut dem Playstation-Blog können wir das Game nur bis zum 2. November im Zuge des Abonnements herunterladen (was ausschließlich auf der PS4 möglich ist) oder streamen (PS4 und PC).

Die beiden anderen Spiele scheinen keine endgültigen Enddaten zu haben, jedenfalls bestätigt Sony noch keine entsprechenden Termine für The Evil Within 2 und Get Even. The Evil Within 2 ist Shinji Mikamis neuestes Action-Horrorspiel und Get Even ist ein atmosphärischer Ego-Shooter mit vielen interessanten Ideen. All diese Titel werden im Mai zum Streaming-Service hinzustoßen. PS Now kostet 10 Euro im Monat.