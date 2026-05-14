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Rainbow Six: Siege X
R6 Salt Lake Stadt Major: Das Playoff-Bracket mit acht Teams ist festgelegt
Es sind nur noch sieben Spiele zu spielen.
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Wir befinden uns in der entscheidenden Zeit für das Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, da das internationale Turnier am Wochenende zu Ende geht. Zu diesem Zweck ist die Schweizer Phase abgeschlossen und das Playoff-Bracket mit acht Teams ist festgelegt.
Für alle, die sich über das Ergebnis der gestrigen letzten Schweizer Spiele wundern: Wildcard besiegte Five Fears mit 2:1, Enterprise Esports besiegte Weibo Gaming mit 2:0, und Team Falcons errang einen 2:1-Sieg über Virtus.pro.
Mit diesen Informationen im Hinterkopf ist unten das Playoff-Bracket ebenso wie die Viertelfinalspiele zu sehen.
Viertelfinale der Salt Lake City Playoffs (15. Mai):
- Twisted Minds gegen Enterprise Esports um 17:00 BST/18:00 CEST
- G2 Esports vs. Shopify Rebellion um 20:00 BST/21:00 CEST
- FaZe Clan gegen Team Falcons um 23:15 BST/00:15 MESZ (16. Mai)
- DarkZero gegen Wildcard um 14:30 Uhr BST/15:30 MESZ (16. Mai)
Von wem erwarten Sie, dass er zum Salt Lake City Major-Champion gekrönt wird?