R6 Salt Lake Stadt Major: Das Playoff-Bracket mit acht Teams ist festgelegt

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Wir befinden uns in der entscheidenden Zeit für das Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, da das internationale Turnier am Wochenende zu Ende geht. Zu diesem Zweck ist die Schweizer Phase abgeschlossen und das Playoff-Bracket mit acht Teams ist festgelegt.

Für alle, die sich über das Ergebnis der gestrigen letzten Schweizer Spiele wundern: Wildcard besiegte Five Fears mit 2:1, Enterprise Esports besiegte Weibo Gaming mit 2:0, und Team Falcons errang einen 2:1-Sieg über Virtus.pro.

Mit diesen Informationen im Hinterkopf ist unten das Playoff-Bracket ebenso wie die Viertelfinalspiele zu sehen.

Viertelfinale der Salt Lake City Playoffs (15. Mai):



Twisted Minds gegen Enterprise Esports um 17:00 BST/18:00 CEST



G2 Esports vs. Shopify Rebellion um 20:00 BST/21:00 CEST



FaZe Clan gegen Team Falcons um 23:15 BST/00:15 MESZ (16. Mai)



DarkZero gegen Wildcard um 14:30 Uhr BST/15:30 MESZ (16. Mai)



Von wem erwarten Sie, dass er zum Salt Lake City Major-Champion gekrönt wird?