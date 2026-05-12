R6 Salt Lake City Major: FaZe Clan und Twisted Minds für die Playoffs bestätigt, Furia und CAG ausgeschieden

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Wir befinden uns in der entscheidenden Zeit für das Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, da die Schweizer Phase des Turniers die Hälfte überschritten hat und wir langsam wissen, welche Teams im Playoff-Teil vertreten werden und welche endgültig ausscheiden.

Zu diesem Zweck haben sich sowohl FaZe Clan als auch Twisted Minds nun ungeschlagen und eine Siegquote von 3:0 im Schweizer Teil erreicht, sodass beide Teams ihre Playoff-Tickets gesichert haben. Ebenso wurden sowohl Furia als auch CAG jedes Spiel, das sie gespielt haben, verloren und nun bei 0-3 stehen, endgültig aus dem Turnier ausgeschieden.

Mit Blick auf heute sollten wir mehr Teams kennen, die für die Playoffs bestätigt werden und ebenfalls ausscheiden, da einige der Schlüsselspiele G2 Esports gegen Virtus.pro, Enterprise Esports gegen Shopify Rebellion und Wildcard gegen DarkZero sind, da jedes dieser Teams 2-1 steht, was bedeutet, dass der Sieger der kommenden Spiele in die Playoffs einzieht. Ebenso werden Weibo Gaming vs. LOS, Five Fears vs. All Gamers und Ninjas in Pyjamas vs. Team Falcons alle dazu führen, dass ein Team eliminiert wird, da jedes Team 1-2 steht, was bedeutet, dass eine Niederlage ausreicht, um sie endgültig aus dem Event zu werfen.

Was erwartest du von den heutigen Kämpfen?