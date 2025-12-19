R-Type Dimensions III wird vollständig auf dem Launch der Nintendo Switch 2 erscheinen, und der Publisher hat uns auf die Änderung aufmerksam gemacht

HQ

ININ Games, Herausgeber von R-Type Dimensions III, hat gute Nachrichten (obwohl der zweite vielleicht nicht so gut ist). Der Indie-Spiele-Publisher kämpft hart darum, alle oder die meisten seiner physischen Nintendo Switch 2-Veröffentlichungen mit dem vollständigen Spiel und nicht auf einer sogenannten Game Key Card Cartridge zu bekommen. Bis jetzt war diese Möglichkeit jedoch völlig unmöglich, da die Kosten physischer Medien den gesamten Gewinn dieser Versionen nahmen, was auch erklärt, warum viele Entwickler sich entscheiden, keine physische Version ihrer Spiele direkt auf Nintendos neuer Konsole zu veröffentlichen oder es als Game Key Card zu machen, ohne die Sache zu verkomplizieren. Doch jetzt gibt es eine bedeutende Veränderung.



Sie könnten interessiert sein an: R-Type Delta HD Boosted Test



ININ bestätigt, dass Nintendo vor ein paar Tagen seinen Partnern und Drittanbietern eine Cartridge-Option angeboten hat, die kleiner und günstiger war als zuvor verfügbar. Dies scheint die letzte Hürde im Fall von R-Type Dimensions III gewesen zu sein, das nun als vollständig auf der Spielkassette der Konsole verfügbar ist.

Die weniger erfreuliche Tatsache ist jedoch, dass die zusätzlichen Produktionskosten den Preis um etwa 10 Euro über das geplante Niveau erhöhen werden. Dieser Schritt, das vollständige Spiel auf die Cartridge zu bringen, gilt nur für den nordamerikanischen und europäischen Standard sowie für Sonderversionen von R-Type Dimensions III.

Dies könnte nur das erste Beispiel vieler Titel sein, die nun ihre Preise und auch ihre Erwartungen an Box-Verkaufszahlen anpassen können und von günstigeren Nintendo-Cartridges profitieren. Vielleicht werden die großen Titel wie GKC weiterhin erscheinen, aber die weniger "schweren" Independent-Labels könnten es in voller Länge schaffen. Gefällt dir die Idee?