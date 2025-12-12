R-Type Dimensions III bringt retro-inspiriertes Shoot 'em Up, neu gestaltet für eine neue Ära

Nach ein paar großartigen Jahren für japanische Rollenspiele und Beat-'em-ups scheint es nun nun an der Reihe des Shoot-'em-up-Genres zu sein, im Jahr 2026 neue Blutprobe zu bekommen. Das deutsche Kritzelkratz 3000 und das japanische ININ Games haben beschlossen, R-Type wiederzubeleben, allerdings nicht durch eine weitere ausgelutschte Kompilation oder Remaster, sondern durch R-Type Dimensions III, eine neue Kreation, die der Serie einen modernen Start geben wird, ohne ihre Grundlagen zu verlieren.

Der Titel wird im Mai für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. In der Pressemitteilung heißt es, dass R-Type Dimensions III "komplett neu gestaltet ist mit modernster Grafik und Soundtechnik, erweiterten Spielmodi und einer Reihe neuer Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die ultimativste moderne Edition der klassischen R-Type-Ära zu liefern."

Es wird außerdem Koop, zwei Kameratypen (Normal und Verrückt) sowie 2D- und 3D-Grafikeinstellungen geben, je nach gewünschtem Look. Wir drücken die Daumen, dass das gut wird und anderen Entwicklern Appetit auf mehr gibt, denn wäre es nicht großartig, neue Teile oder Remakes von Spielen wie Life Force: Salamander, Section Z und Thunder Force IV zu sehen?