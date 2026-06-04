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Als ich gefragt wurde, ob ich R-Type Dimensions III bewerten möchte, war ich etwas überheblich und antwortete einfach: Bring es! Ich meine, es sieht gar nicht so schlecht aus, und "Wie schwer kann es schon sein?" war die Frage, die ich mir gestellt habe; Schließlich mag ich Herausforderungen. Die Antwort auf diese Frage findest du am Ende der Rezension. Ich kenne mich mit dem Gameplay oder dem Genre im Allgemeinen nicht völlig unbekannt, da ich als Kind der 80er Jahre mehrere ähnliche Erfahrungen gemacht habe; Abschnitt Z auf dem NES, Gradius in verschiedenen Inkarnationen über verschiedene Formate im Laufe der Jahre, um nur einige zu nennen.

Die Dinge knallen – und es macht besonders Spaß, den Feind zur Abwechslung sterben zu sehen.

Dies ist ein Side-Scrolling-Shooter, in dem die Gegner in Wellen kommen, durchsetzt mit Power-ups, die man unterwegs sammelt; Je mehr davon du sammelst, desto fortschrittlicher werden deine Waffensysteme im Laufe der Zeit. Zur Verfügung stehen dir Plasma, abprallende Laser, Raketen, Schilde und aufgeladene Superschüsse in verschiedene Richtungen zur Verfügung – alles Standardkost in diesem Genre. Aber nichts – nichts, was ich zuvor gespielt habe, hätte mich auf das vorbereiten können, was dieses Remake des Super Nintendo-Originals von 1993 beinhaltet. In meiner Naivität dachte ich, die älteren Spiele, die ich oben erwähnt habe, wären eine gute Vorbereitung. Ich lag falsch. Sehr, sehr falsch. Nicht nur falsch; Es ist vergleichbar damit, einen Marathon auf Lava zu laufen oder von einem Balkon zu springen, in der Hoffnung, fliegen zu können. Und klar, man kann bei 1200°C einen Laufschritt erreichen sowie das Gefühl und das Gefühl, in der Luft zu sein, wenn man aus großer Höhe startet. Die Vergleiche sind nicht ganz so abwegig, wie man zunächst denken könnte, angesichts der Struktur und der Struktur dieses neuen Albums. Es ist nie besonders gut durchdacht und bestraft dich konsequent auf eine Weise, bei der selten der Mangel an Können des Spielers schuld ist. Russisches Roulette mit einem voll geladenen Revolver fällt mir ein, um es in eine verständliche Perspektive zu setzen.

Erwarten Sie, dass sich das Terrain plötzlich ändert, ebenso wie eine neue Definition von Bandenkriminalität.

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Der pure Wahnsinn, der über den Bildschirm fegt und dich mit einem einzigen Treffer tötet, grenzt an das Obszöne. Ich fühle mich nie fair besiegt – vielmehr werde ich von hinten, von vorne, von oben, von unten oder von der Seite aus dem Nichts getroffen. Der tote Winkel ist in jedem Winkel, ständig. Es basiert ganz auf Versuch und Irrtum und Feuerversuch. Die Idee besteht hier ganz darin, das Gelände vor dir auswendig zu lernen und welche Gegnertypen wo und wann erscheinen, und sie erscheinen selten auf eine besonders logische Weise. Die Bosse am Ende jedes Levels? Wir sollten gar nicht darüber reden. Oder ja, das sollten wir – sie sind insgesamt sehr gut darin, dich zu töten. Das ist besonders frustrierend, wenn man es geschafft hat, dorthin zu gelangen.

Der erste Boss des Spiels (das UFO links) sieht aus, als käme er direkt aus Duck Hunt – aber lass dich nicht vom Aussehen täuschen.

Die Todesfallen zu identifizieren und was passiert, während du durch die Level des Spiels kommst, ist absolut essenziell. Neue Spieler heißen nicht gerade höflich oder respektvoll willkommen, aber zum Glück gibt es hier einen Modus, der unendlich viele Leben und Fortsetzungen bietet. Wäre dieser Modus nicht gewesen, hätte ich höchstwahrscheinlich sowohl meine eigene als auch die Wände meiner Nachbarn getreten und den Beistelltisch vor mir auf meinen Fernseher geworfen, um so gut wie möglich zurückzuschlagen. Und ich würde fest behaupten, dass der Schwierigkeitsgrad nicht nur auf meine eigenen Einschränkungen als Spieler zurückzuführen ist, sondern auf ein unglaublich enges und ehrlich gesagt unfaires Spielfeld. Wenn es nicht treibende Weltraumtrümmer sind, die dich bewusstlos schlagen, tropfen sie Säure aus der Umgebung oder Geysire, die zufällig Plasma von Wänden und Decken schleudern, während du versuchst, ankommende Gegner verschiedener Art und ihre Angriffe auszuweichen oder zu besiegen, die aus allen Richtungen erscheinen – oft von hinten oder völlig aus dem Nichts von oben, gerade wenn du denkst, du hast alles unter Kontrolle. Die Gegner des Spiels fangen dich häufig in eine Falle oder treiben dich in die Enge, sodass Demütigung deine einzige Flucht bleibt, denn kein automatisches Feuer der Welt kann das Nahekommende stoppen, es sei denn, du fängst im richtigen Moment an zu schießen, was Timing und Präzision entscheidend macht. Niemand kann sich jemals vor dem Tod verstecken.

Enge Gänge, punktgenaue Präzision und Gegner, die aus allen Winkeln angreifen, wenn man es am wenigsten erwartet? Viel Glück.

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In diesem Spiel zu sterben ist tatsächlich völlig unvermeidlich, falls das nicht schon klar geworden ist. Und wir sprechen nicht von 5-10 Mal im ersten Level, was nicht besonders lang ist – nein, 75 Mal sind realistischer für einen Neuling in R-Type III Dimensions wie mich. Außerdem musst du enge, tödliche Korridore durchqueren und idealerweise im Voraus schwerere Schüsse aufladen, um überhaupt eine Chance gegen das zu haben, was vor dir auftaucht. Hinzu kommt, dass sich das gesamte Level um 360 Grad drehen kann, wobei selbst das Gelände dich sofort tötet, während verschiedene neue Gegner ihre Anwesenheit bemerkbar machen – Gegner, deren Angriffe du noch nicht gesehen hast oder nicht kontern kannst, außer durch ein stilles Gebet fürs Überleben. Ja, bis du dann am Ende jedes Levels auf den Boss triffst, wo du 25 neue fehlgeschlagene Versuche hinzufügen und deinen 100. Tod feiern kannst. Herzlichen Glückwunsch, du hast die nächste Stufe erreicht, auf der du deine bisherigen Misserfolge mit zwei multiplizieren kannst – und so geht es weiter. Das Spiel richtet sich daher in erster Linie an Fans des Originals, die es bis zu Tode gespielt haben und deren Level in die Scherben ihrer Seele eingraviert sind, die sonst voller blauer Flecken sein müssen, die niemals ganz heilen werden.

Der Boss, der Sperma abfeuerte, konnte nur durch tief durchdringende Schüsse besiegt werden.

Ich werde nicht so tun, als wäre ich irgendein '1337'-Gamer, aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich ab den 1980er Jahren ein breites Repertoire an Genres und verschiedenen Arten von Spielerlebnissen aufgebaut habe. Glücklicherweise gibt es, wie erwähnt, hier unendlich viele Leben, wenn man auf einem 'menschlichen' Schwierigkeitsgrad spielt, was in gewisser Weise als harmlose Erkrankung mit guten Aussichten angesehen werden kann, vorausgesetzt, es gibt eine Überlebenschance – während die höheren Schwierigkeitsgrade stattdessen an unausweichliches Leiden und Sadismus erinnern, der dem Spieler geboten ist, der gegen Karies an Stacheldraht gezwungen ist und sich mit grobem Schleifpapier den Hintern abwischt. Es ist völlig gnadenlos und sehr selten auf die richtige Weise oder nach einer lohnenden Vorlage umgesetzt, während das Leveldesign hoffnungslos veraltet und unfreundlich wirkt.

Auf die Originalgrafik umsteigen zu können, ist eine spaßige Funktion, wenn auch nur, um sich selbst in einer Pixelexplosion sterben zu sehen, statt in einer Polygonexplosion.

Aber was natürlich nicht veraltet ist, ist der Aufwand, der in die Grafik und Präsentation geflossen ist, die zwar durchaus ausreichend, aber auch nichts Besonderes sind – auch wenn sie akzeptabel sind. Mit Knopfdruck können Sie in Echtzeit auf die originalen Grafiken von 1993 wechseln. Nicht, dass das etwas leichter macht, aber es ist ein Feature, das ich bei Remakes älterer Spiele immer geschätzt habe, von The Secret of Monkey Island - Special Edition bis Diablo II: Resurrected. Ebenso gibt es verschiedene Soundtracks zur Auswahl, bestehend aus Originalstücken und neuen Arrangements sowie der Möglichkeit, das Spiel im immersiven 2,5D statt im traditionellen Side-Scrolling-2D zu sehen – wiederum spontan per Knopfdruck.

Der Krabbenboss. Der da, Jungs... Es wird dich mehr als einmal kneifen.

Es geht nicht nur um gewaltsamen Tod und Hass; Es steckt auch eine Menge Hassliebe drin. Und wenn du einen Kumpel hast, der gerne stirbt? Nun, ihr könnt euch zusammen auf dem Sofa vergraben. Wie gesagt, ich mag Herausforderungen, und hier bekam ich eine ordentliche Prügel, die ich so schnell nicht vergessen werde. Bist du stur? Mach es, mach es einfach. Fans des Originals können sich auf ein technisch fortgeschritteneres Shoot-'em-up freuen, aber dieses Spiel ist wirklich nicht für jeden geeignet. Es gab auch einige Abschnitte im Spiel, die so stark verlangsamt wurden, dass ich die Konsole neu starten und das Level erneut versuchen musste, um Bugs auszuschließen – was nicht geholfen hat, sodass bestimmte Abschnitte auf der Switch 2 momentan einfach unterdurchschnittlich sind. Wenn die Bildrate auf 10-15 fällt und sich wie eine Diashow verhält, bringt das natürlich niemandem einen Gefallen; Ich sterbe sowieso, wenn es bei 60 läuft. Das könnte gut behoben werden, aber ich möchte das Problem in seiner aktuellen Form auf der Switch 2 trotzdem hervorheben. Wie schwierig ist das Spiel also auf einer Skala, wie ich am Anfang gefragt habe? Ich antworte mit einer Gegenfrage: "Wie lang ist ein Stück Schnur und wie viel Geduld hast du?"