R. L. Stine: Drei neue Fear Street-Filme in Entwicklung

R.L. Stine, der legendäre Autor hinter den Franchises Fear Street und Goosebumps, hat einige aufregende Neuigkeiten für die Fans. In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter verriet Stine, dass nach dem Erfolg der Netflix-Trilogie aus dem Jahr 2021 und dem kommenden vierten Film, The Prom Queen, der 2025 in die Kinos kommen soll, drei weitere Fear Street-Filme in Arbeit sind. Während sich die Horrorwelt ständig weiterentwickelt, sind Stines Teenie-Slasher-Geschichten noch lange nicht zu Ende.

Während die Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung von Fear Street warten, teilte Stine auch seine Gedanken zur neu überarbeiteten Goosebumps: The Vanishing-Serie mit. Die zweite Staffel feiert am 10. Januar auf Disney+ Premiere, und Stine ist beeindruckt davon, wie die Serie sein ursprüngliches Material gealtert hat. Die neue Staffel mit Charakteren in der High School bringt eine intensivere und furchterregendere Atmosphäre, wobei der Schrecken für ältere Zuschauer noch verstärkt wird. Stine merkt auch an, dass Gänsehaut zwar oft Todesfälle vermeidet, die schaurige Wendung der neuen Staffel jedoch eine dunklere Seite widerspiegelt.

Stine, der jahrzehntelang für ein jüngeres Publikum geschrieben hat, zeigte sich auch überrascht über den Erfolg der neuen Gänsehaut-Serie. Er schreibt den unvorhersehbaren Wendungen, die an seinen eigenen Erzählstil erinnern, zu, dass der Horror frisch und fesselnd bleibt. "Die Überraschungen, die Schocks – das ist mein Wichtigste", erklärt er. Aber bei so vielen Adaptionen in der Pipeline bleibt eine Frage: Welches seiner Bücher wollen die Fans als nächstes adaptiert sehen? Stine sagt, dass er gerne eine Adaption eines seiner weniger bekannten Werke, Brain Juice, sehen würde, obwohl er einräumt, dass es vielleicht nie auf die Leinwand kommen wird.

Glaubst du, dass Brain Juice eine großartige Bereicherung für das Gänsehaut-Universum wäre, oder gibt es ein anderes Buch, das du gerne adaptiert sehen würdest?