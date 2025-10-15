Quick Look: Werfen Sie einen ersten Blick auf das Asus ROG Xbox Ally X

HQ

Wir wissen, dass es eine ganze Reihe von Ihnen gibt, die neugierig auf die tragbare Xbox von Asus sind, die ROG Xbox Ally genannt wird. Es kommt am Donnerstag (16. Oktober) auf den Markt, aber ab heute können wir endlich unsere Eindrücke von dem Gerät teilen, worüber Sie in unserem Testbericht mehr lesen können.

Aber um Ihnen einen mundgerechteren Überblick darüber zu geben, wie es aussieht und was es zu bieten hat, haben wir unten auch ein Quick Look Video, in dem wir eine... Nun, ein kurzer Blick auf die Hardware für einige erste Eindrücke. Schauen Sie es sich unbedingt an.