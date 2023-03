Quentin Tarantinos 10. und letzter Film enthüllt

HQ

Quentin Tarantino hat kürzlich den Titel für seinen kommenden zehnten und letzten Film bekannt gegeben. Der Film wird The Movie Critic heißen und Berichten zufolge einer weiblichen Hauptrolle im Los Angeles der 1970er Jahre folgen.

Viele andere Details werden geheim gehalten, aber The Hollywood Reporter hat herausgefunden, dass die Dreharbeiten zu The Movie Critic bereits in diesem Herbst beginnen könnten, da Tarantino das Drehbuch bereits geschrieben hat.

Es gibt eine Theorie, dass der Film Pauline Kael folgen wird, einer renommierten Kritikerin und jemandem, vor dem Tarantino großen Respekt hat. Es ist wahrscheinlich, dass wir konkretere Details erhalten werden, wenn die Produktion zusammen mit The Movie Critic voranschreitet.

