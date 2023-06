Quentin Tarantino weigert sich, die Brücke der Schädigung von Tieren wirklich zu überqueren

HQ

Quentin Tarantino hat kürzlich erklärt, dass er sich weigert, Gewalt gegen Tiere oder gar Insekten in seinem Werk darzustellen.

Im Gespräch mit Variety sagte der gefeierte Regisseur: "Ich habe eine große Vorliebe für das Töten von Tieren in Filmen. Das ist eine Brücke, die ich nicht überqueren kann. Insekten auch. Wenn ich nicht bezahle, um einen bizarren Dokumentarfilm zu sehen, bezahle ich nicht dafür, den echten Tod zu sehen. Ein Teil der Art und Weise, wie das alles funktioniert, ist, dass es alles nur Illusion ist. Deshalb kann ich die gewalttätigen Szenen ertragen, denn wir ficken alle nur herum.""Irgendein Tier, ein Hund, ein Lama, eine Fliege, eine Ratte, ist dir scheißegal", fuhr er fort. "Ich würde eine Million Ratten töten, aber ich möchte nicht unbedingt eine in einem Film töten oder sehen, wie eine in einem Film getötet wird, weil ich nicht dafür bezahle, den echten Tod zu sehen.""Fast immer ist es nicht nur die Gewalt, mit der ich ein Problem habe", schloss er. "Da steckt in der Regel ein Inkompetenzfaktor drin."

Tarantino ist bekannt für seine Gewalt, aber es scheint, dass auch er seine Grenzen hat. Stimmen Sie Tarantino zu? Ist Gewalt gegen Tiere in Filmen zu viel?