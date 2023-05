Quentin Tarantino verrät neue Details zu seinem letzten Film

HQ

Quentin Tarantino will seinen Regisseurshut an den Nagel hängen, nachdem er seinen zehnten und letzten Film, The Movie Critic, fertiggestellt hat. Während wir über diesen kommenden Film noch größtenteils im Dunkeln tappen, hat uns der Regisseur kürzlich einige Einblicke gegeben.

Im Gespräch mit Deadline verriet Tarantino, dass sich die Handlung um einen Mann Mitte dreißig dreht, der für das schreibt, was der Regisseur als "Porno-Lumpen" bezeichnet.

"Er schrieb über Mainstream-Filme und er war der Kritiker der zweiten Reihe, ich denke, er war ein sehr guter Kritiker. Er war so zynisch wie die Hölle. Seine Kritiken waren eine Mischung aus dem frühen Howard Stern und dem, was [Taxi Driver] Travis Bickle sein könnte, wenn er ein Filmkritiker wäre. Denken Sie an Travis' Tagebucheinträge."



Tarantino sucht einen Mann Mitte dreißig für die Rolle und entscheidet sich dafür, nur mit einem Amerikaner zu arbeiten, da er nicht glaubt, dass ein Australier oder Brite in der Akzentabteilung erfolgreich sein könnte.

Nachdem The Movie Critic abgeschlossen ist, glaubt Tarantino, dass es ein paar Optionen für ihn gibt. So wie es aussieht, geht er nicht in den Ruhestand, sondern wird sich stattdessen dem Schreiben oder sogar der Regie einer TV-Show widmen. "Ich könnte eine TV-Show machen. Ich könnte einen Kurzfilm machen. Ich könnte ein Theaterstück machen. Alle möglichen Dinge könnte ich tun, aber ich werde wahrscheinlich einfach mehr ein Schriftsteller sein", sagte er.