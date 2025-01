Quentin Tarantino schreibt gerade ein Theaterstück

HQ

In den letzten Jahren war Quentin Tarantino von unseren Bildschirmen verschwunden und lebte ein Leben im Verborgenen. Er zieht sich ins Schreiben zurück und verbringt mehr Zeit mit seinen Kindern, hat sich nicht auf die Produktion konzentriert und hat es nicht eilig, seinen letzten Film zu drehen.

In einer Rede vor einem Publikum auf dem Sundance Film Festival (via Variety) erklärte Tarantino, warum er es nicht eilig hat, einen weiteren Film zu drehen. "Ich mache das seit 30 Jahren", sagte er. "Nächsten Monat wird mein Sohn 5 Jahre alt, und ich habe eine zweieinhalbjährige Tochter. Wenn ich in Amerika bin, schreibe ich. Wenn ich in Israel bin? Ich bin ein Abba, was Vater bedeutet."

Tarantino verriet, dass er warten möchte, bis sein Sohn mindestens sechs Jahre alt ist, bevor er mit der Produktion seines letzten Films beginnt, damit er Erinnerungen fürs Leben haben kann. "Wenn Sie sich fragen, was ich gerade mache, ich schreibe ein Theaterstück, und es wird wahrscheinlich das nächste sein, was ich am Ende mache", fügte er hinzu. "Wenn es ein Fiasko wird, werde ich es wahrscheinlich nicht verfilmen. Aber wenn es ein Riesenerfolg wird? Es könnte mein letzter Film sein."

Wir haben in der Vergangenheit gehört, dass Quentin Tarantinos letzter Film von einem Filmkritiker handeln würde, aber vielleicht wurde diese Idee durch das ersetzt, worum es in diesem Stück geht. Oder das Stück könnte sich um eine ähnliche Handlung drehen. Wir werden es erst mit Sicherheit wissen, wenn Tarantino bereit ist, sein nächstes und (wahrscheinlich) letztes Projekt zu enthüllen.