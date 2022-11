Quentin Tarantino: "Once Upon a Time in Hollywood ist mein bester Film"

Quentin Tarantino ist ein sehr talentierter Filmregisseur. Im Laufe der Jahre hat er Filmfans viele denkwürdige und ikonische Projekte beschert, darunter Django Unchained, Once Upon a Time in Hollywood, Kill Bill, Inglorious Basterds, Pulp Fiction, The Hateful Eight, Reservoir Dogs und mehr. Aber welches ist seiner Meinung nach seine beste Arbeit?

Im Gespräch mit Variety sprach Tarantino über diese Angelegenheit und fügte hinzu: "Jahrelang haben mich die Leute solche Sachen gefragt. Und ich sagte so etwas wie: 'Oh, das sind alle meine Kinder.' Ich denke wirklich, dass 'Once Upon a Time in Hollywood' mein bester Film ist."

So, da haben wir es, sein neuestes Werk ist sein Lieblingswerk. Würdest du zustimmen, oder denkst du, dass Tarantinos bester Film ein anderer ist?