Quentin Tarantino: Die heutigen Filme gehören zu den schlechtesten aller Zeiten

HQ

Der exzentrische Filmemacher Quentin Tarantino ist ein Mann, der sich nie scheut, seine Meinung zu sagen, und auch ein starker Verfechter der Bewahrung der Filmgeschichte ist. Aber das bedeutet nicht, dass er alle alten Filme gut findet, weit davon entfernt. Es gibt mehrere Jahrzehnte, die er regelrecht verabscheut, und während einer Episode von The Video Archives Podcast erwähnte er, dass die heutigen Filme, zusammen mit dem, was in den 80er und 50er Jahren gemacht wurde, zu den schlechtesten aller Zeiten gehören.

"Obwohl die 80er Jahre die Zeit waren, in der ich wahrscheinlich mehr Filme in meinem Leben gesehen habe als je zuvor - zumindest was den Kinobesuch angeht - habe ich das Gefühl, dass das Kino der 80er Jahre zusammen mit den 50ern die schlimmste Ära in der Geschichte Hollywoods ist. Erreicht nur jetzt, erreicht nur von der aktuellen Ära!"

Stimmen Sie ihm zu? Welche Jahrzehnte halten Sie für die schlimmsten im Kino?