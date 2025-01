Quentin Tarantino: "2019 war das letzte verdammte Jahr der Filme"

HQ

Es ist sechs Jahre her, dass Quentin Tarantino seinen letzten Film Once Upon a Time in Hollywood veröffentlicht hat, und da für dieses Jahr nichts geplant ist, wird es noch mehr trockene Jahre geben. Es ist die längste Pause, die er je beim Filmemachen hatte, obwohl es anscheinend nicht ganz freiwillig war, da er die Arbeit an The Movie Critic im letzten Jahr eingestellt hat.

Sein nächster Film wird sein zehnter sein, was er zuvor als die Zahl bezeichnet hat, die er machen wird, bevor er sich vom Filmemachen zurückzieht, obwohl er in den letzten Jahren anscheinend ein wenig von dieser Aussage abgerückt ist. Aber es scheint nicht unmöglich, dass er vorher in den Ruhestand geht, denn Tarantino steht der heutigen Filmwelt äußerst kritisch gegenüber: 2019 sei sein letztes gutes Jahr gewesen und er bevorzuge jetzt das Theater.

Während einer Diskussion mit dem Filmkritiker Elvis Mitchell (via Entertainment Weekly) sagte Tarantino:

"Das ist eine verdammt große Sache, wenn man ein Playplay durchzieht, und ich weiß nicht, ob ich das kann. Also los geht's. Das ist eine Herausforderung, eine echte Herausforderung, aber Filme zu machen? Nun, was zum Teufel ist jetzt ein Film? Was – etwas, das vier verdammte Wochen lang für eine symbolische Veröffentlichung in den Kinos läuft? In Ordnung, und in der zweiten Woche können Sie es im Fernsehen sehen."

Er ist der Meinung, dass das Medium Film seit langem kontinuierlich im Niedergang begriffen ist und erklärt, warum er das Theater bevorzugt:

"Ich habe mich nicht auf das alles eingelassen, um die Rendite zu verringern. Ich meine, es war schlimm genug im Jahr 1997. 2019 war es schlimm genug, und das war das letzte verdammte Jahr der Filme. Das war ein Scheiß-Deal, soweit es mich betraf, die Tatsache, dass es drastisch schlimmer geworden ist? Und dass es nur eine Show-Pony-Übung ist. Jetzt der Kinostart, weißt du, und dann kannst du ihn in zwei Wochen auf diesem und jenem [Streaming-Dienst] sehen. Okay. Theater? Das kannst du nicht machen. Es ist die letzte Grenze."

Im Moment arbeitet Tarantino an einem Theaterdrehbuch und die Arbeit an seinem kommenden zehnten und möglicherweise letzten Film liegt auf Eis. Wie lange, wird sich zeigen.