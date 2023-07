Quellen: Der Switch-Nachfolger würde über einen LCD-Bildschirm und einen Cartridge-Steckplatz verfügen und in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen

HQ

Nennen Sie es Super Nintendo Switch, nennen Sie es Nintendo Switch 2 oder was auch immer. Der Nachfolger der aktuellen Nintendo Switch wird, wie wir in den letzten Monaten schon so oft gehört haben, im Jahr 2024 erscheinen. Und jetzt deuten neue Quellen darauf hin, dass das Startfenster auf die zweite Hälfte des Jahres 2024 eingegrenzt werden kann.

Wir wussten bereits, dass wir die nächste Konsole nicht vor April 2024 bekommen würden (wenn das Geschäftsjahr für die meisten Unternehmen beginnt), aber jetzt bestätigen mehrere Quellen gegenüber VGC, dass es ab Juli sein wird, wenn wir sie erhalten könnten. Die Gründe? Um bei der Veröffentlichung und in allen Regionen genügend Vorräte für alle zu haben, um die Situationen zu vermeiden, die wir mit der Xbox-Serie und der PlayStation 5 erlebt haben.

Dieselben Quellen behaupten auch, dass Entwicklungskits jetzt nicht nur in den Händen dedizierter Studios sind, sondern auch im Besitz von Drittentwicklern. Diese angebliche Super Nintendo Switch würde mit einer LCD-Bildschirmkonfiguration anstelle der OLED der aktuellen Modelle kommen, um Kosten zu sparen, und Es wird auch einen Cartridge-Steckplatz haben, sodass Nintendo das Format seiner aktuellen Konsole beibehält.

Christopher Dring, Head of B2B Gaming bei ReedPop, sagte, dass die Abwärtskompatibilität und der Zugriff auf den aktuellen Katalog von Siwtch auf dem Nachfolger der Schlüssel zu Nintendos Fähigkeit sein werden, so viele dieser über 100 Millionen Switch-Nutzer wie möglich in die nächste Generation zu bringen.

"Nintendo hatte in früheren Generationen Mühe, die Spieler aufzurüsten, daher könnte sich die Art und Weise, wie es Dinge wie digitale Bibliotheken, den Nintendo-Account und sogar die Abwärtskompatibilität angeht, als entscheidend erweisen, damit das nächste System einen starken Start hinlegt."

Es ist derzeit nicht bekannt, ob wir in diesem Jahr offizielle Neuigkeiten zur gemunkelten Super Nintendo Switch haben werden, aber wir werden in den kommenden Monaten nach weiteren Neuigkeiten Ausschau halten.