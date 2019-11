Quellen bestätigen Remake von Resident Evil 3 für 2020

Viel Spieler haben das Remake von Resident Evil 2 von Capcom in diesem Jahr heftig gefeiert, als das Horrorspiel im Januar bei uns eintraf (unser Autor Kalle zum Beispiel). Seitdem hören wir vermehrt Gerüchte dazu, dass die Japaner womöglich auch den dritten Teil der Reihe neu auflegen könnten, was laut dem Youtuber Spawn Wave in 2020 Realität wird.

Der Content-Creator behauptet, dass Capcom mit diesem Spiel das Jahr 2020 ins Visier nimmt, allerdings ist das auch schon fast alles, was er über das Projekt gehört haben will. Nachdem dieses Video online gegangen ist, lassen sich jedoch weitere Berichte finden, die in Bezug auf ihre eigenen Quellen die Echtheit dieser Aussagen abstützen (allem voran Video Games Chronicle und Eurogamer).

Ein 2020-Release scheint nicht an den Haaren herbeigezogen zu sein, wenn man bedenkt, wie lange wir bereits mit solchen Gerüchten konfrontiert werden. Außerdem ist Resident Evil 3 im September diesen Jahres 20 Jahre alt geworden, vielleicht überrascht uns Capcom ja schon auf den Game Awards in wenigen Wochen mit einer schaurigen Enthüllung. Natürlich finden wir uns hier im Bereich der Gerüchte, dementsprechend müssen diese Informationen betrachtet werden. Würdet ihr euch über ein Remake von Resident Evil 3 freuen?