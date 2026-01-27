Quelle von Capcoms Enttäuschung enthüllt: Monster Hunter: Wilds "bislang nur" 11 Millionen Exemplare verkauft

HQ

Nach Capcoms Q1-Bericht letzten Sommer wurde klar, dass Monster Hunter: Wilds unterdurchschnittlich abschnitt, als das in Osaka ansässige Unternehmen offiziell die unglaubliche Verlangsamung des Titels nach seinem großartigen ersten Monat anerkannte und zugab, dass er "hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben sei". Nun scheint das Spiel in einem ähnlichen Tempo weitergegangen zu sein, wie die heutigen konsolidierten Finanzergebnisse bis zum 31. Dezember 2025 zeigen.

Insgesamt hat Capcom 11 Millionen Exemplare des Titels verkauft, was auf dem Papier beeindruckend ist, aber verblasst, wenn man bedenkt, dass 10 dieser 11 Millionen im März verkauft wurden (mit etwa 300.000 Exemplaren in den letzten drei Monaten). Die Gründe? Das Spiel wurde stark dafür kritisiert, dass seine Gameplay-Anpassungen die Kernsysteme stören, während die PC-Version immer noch unter technischen Performance-Problemen leidet, einige davon ziemlich peinlich.



Nicht verpassen: Wie man den Mizutsune in Monster Hunter Wilds freischaltet und jagt



Diese Probleme hinderten das Spiel jedoch nicht daran, die Steam-Charts anzuführen, und die Verkäufe im ersten Monat hatten dennoch einen großen Einfluss auf die Ergebnisse des Entwicklers/Publishers im letzten Geschäftsjahr. Und was kommt als Nächstes? Abgesehen von dringenden Korrekturen an der PC-Version und wie immer bei der Serie erwarten die Fans später in diesem Jahr oder Anfang 2027 eine große neue Erweiterung, während Gerüchte/Leaks über eine mögliche Monster Hunter: Wilds für die Nintendo Switch 2 durchaus die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2027 des Unternehmens ausgleichen könnten, das am 1. April beginnt.