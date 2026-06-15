Queen's Club: Wer spielt beim ATP 500 Turnier in London vor Wimbledon, heutiger Zeitplan
Gesetzte Spieler und Spielplan der HSBC Championships (Queen's Club) ATP 500 Veranstaltung.
Die Queen's Club Championships, eines der wichtigsten Aufwärmwettbewerbe für Wimbledon auf Rasen, endeten letzten Sonntag im Dameneinzel, wobei Donna Vekic im Finale Emma Raducanu besiegte, und beginnen heute mit dem Herreneinzelwettbewerb mit Spielern wie Tommy Paul, Francisco Cerúndolo, Alex de Miñaur, Jakub Mensik, Jiri Lehecka und Rafael Jódar.
Acht Spieler haben Setzplätze für das ATP 500-Turnier erhalten und werden am Montag oder Dienstag in der Runde der letzten 32 debütieren, in der Hoffnung, Carlos Alcaraz, den Vorjahressieger, zu ersetzen. Diese sind:
- Alex de Minaur
- Jiří Lehečka
- Jakub Menšík
- Alejandro Davidowitsch Fokina
- Rafael Jódar
- Arthur Rinderknech
- Francisco Cerúndolo
- Tommy Paul
Queen's Club Spielplan für Montag, den 15. Juni:
Heute gibt es nur vier Herreneinzelspiele, beginnend um 11:30 Uhr BST und 12:30 Uhr MESZ in der Andy Murray Arena.
- Botic van de Zandschulp gegen Harry Wendelken: 11:30 BST, 12:30 MESZ
- Tommy Paul gegen Zachary Svajda: nicht vor 12:40 BST, 13:40 MESZ
- Jack Pinnington Jones gegen Denis Shapovalov: nicht vor 13:50 BST, 14:50 MESZ
- Giovanni Mpetshi Perricard gegen Corentin Moutet: nicht vor 15:00 Uhr BST, 16:00 Uhr MESZ
Weitere Runde der letzten 32 folgen am Dienstag, den 16. Juni, zu noch zu festgelegten Zeiten:
- Jakub Mensik gegen Adrian Mannarino
- Alex de Miñaur gegen Gabriel Diallo
- Ugo Humbert gegen Marin Cilic
- Brandon Nakashima gegen Marton Fucsovics
- Kamil Majchrazk gegen Jiri Lehecka
- Arthur Ferry gegen Toby Samuel
- Arthur Rinderknech gegen Hamad Medjedovic
- Ignacio Buse gegen Rafael Jódar
- Cameron Norrie gegen Alejandro Davidovich Fokina
- Aleksandar Kovacevic gegen Francisco Cerúndolo
- Jenson Brooksby gegen Martin Damm Jr
- Rinky Hijikata gegen Alejandro Tabilo
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