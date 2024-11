Queen Elizabeth II. wird einen posthumen Auftritt in Paddington in Peru haben

HQ

Im September 2022 verstarb Queen Elizabeth II., nur kurze Zeit nach den Feierlichkeiten zu ihrem Platinum Jubilee im Sommer. Doch bald wird die ehemalige britische Monarchin auf der großen Leinwand in einem neuen Film zu sehen sein. Ein kurzer Auftritt der Queen erwartet die Zuschauer in "Paddington in Peru", der ab dem 8. November in den britischen Kinos startet, bevor er international veröffentlicht wird.

Dies ist nicht ihr erster Auftritt mit dem marmeladenliebenden Bären. Bereits zum Platinum Jubilee trat sie in einem charmanten kurzen Sketch mit Paddington auf, der Millionen von Zuschauern erreichte. Diesen könnt ihr unten sehen.

