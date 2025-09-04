Quarter Up wollte, dass Invincible VS "authentisch" und eine "Weiterentwicklung der Show" ist

HQ

Nächstes Jahr wird es wieder spannend für Kampfspiel-Fans, denn wir können davon ausgehen, dass mehrere Tag-Kämpfer eintreffen werden. Ein solches Beispiel stammt aus Quarter Up und verwendet das Invincible -Universum als Grundlage. Dieses Spiel ist unter dem Namen Invincible VS bekannt, und im Rahmen der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, das Spiel selbst auszuprobieren und mit seinem ausführenden Produzenten (und Mitbegründer von Quarter Up ) Mike Willette zu sprechen.

Während des Interviews haben wir den Entwickler gefragt, wie er ein Projekt im Invincible -Universum erstellt hat und wie es war, mit Robert Kirkman und sogar dem Team der Prime Video -Animationsserie zusammenzuarbeiten.

Willette erklärte uns: "Nun, für uns ist es so, als wollten wir schon immer authentisch sein. Man kann also sehen, dass die Serie eine Weiterentwicklung der Comics ist, und so war unsere Idee, dass wir eine Weiterentwicklung der Serie sein sollten. Wir nehmen also Dinge aus 2D und müssen sie in 3D übersetzen. Und das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge, die man tun kann, denn es gibt bestimmte Dinge, die man in der traditionellen Animation betrügen kann. Und ich dachte mir, na ja, das können wir in 3D nicht betrügen."

Er fuhr fort, indem er hinzufügte: "Battle Beast ist ein wirklich gutes Beispiel, das ich verwende, weil er eine panzerte Rüstung hat und Elemente an seinem Rock und all diese Dinge, die sich auf eine bestimmte Weise bewegen müssen. Also versuchst du, dich so genau wie möglich an den Stil zu halten. Du bist ehrenhaft, aber du triffst diese unterschiedlichen Designentscheidungen, damit sie in 3D wirklich gut funktionieren. Und dann teilt man diese Ideen. Und dann sagen sie, das sieht wirklich toll aus. Das funktioniert super. Oder haben Sie darüber nachgedacht, etwas anderes zu machen?

"Aber alles in allem war es eine wirklich gesunde Beziehung, in der wir diese wirklich guten, starken Feedbackschleifen haben. Und wir haben das Spiel zusammen gespielt. Jeder hat die Chance, all die coolen Sachen zu sehen, die herauskommen. Anders als in anderen Studios, in denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, haben wir direkten Zugang zum Kreativteam. Es ist also anders als alles, was ich je zuvor erlebt habe. Das ist wirklich toll."

Wir haben uns auch nach dem Aufstieg der Tag-Fighter erkundigt und wie Quarter Up Invincible VS positioniert, um sich im Vergleich zu Arc System Works ' Marvel Tokon: Fighting Souls und Riot Games ' 2XKO einzigartig zu fühlen.

Willette erklärte: "Zu dieser Zeit gab es noch kein anderes großes Tag-Battle-Kampfspiel auf dem Markt. Und siehe da, große Geister denken ähnlich. Und so haben wir die großartigen Leute bei Riot, die 2XKO machen. Und dann haben wir auch noch das großartige Team von Arc Systems, das Marvel Tokon macht. Aber wir sind alle unterschiedlich. Es ist, als hätten wir alle unsere eigene Meinung zu dem, was ein wirklich cooles Tag-Battle-Kampfspiel ist.

"Und so geht es für uns wirklich um die Teamsynergie, das aktive Tag-System, die wechselseitige Interaktion. Wenn ich also in der Verteidigung bin oder getroffen werde, bin ich immer noch aufmerksam. Ich schaue mir keine Diashow an. Es ist wie, was ist das Gegenspiel und das Zusammenspiel, die Reads, die ich machen werde, der Köder, den ich da draußen aussetzen werde, um zu versuchen, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, auf etwas zu reagieren, damit ich ihn auf eine wirklich große Kombination vorbereiten kann. Wir mögen diese Dynamik sehr. Und wir hoffen, dass alle Spaß an dem haben, was sie bisher gespielt und gesehen haben, und dass wir es kaum erwarten können, euch mehr zu zeigen."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um mehr über Invincible VS zu erfahren, das voraussichtlich 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.