Quarantine Zone: The Last Check startet ein Dead by Daylight-Crossover

Brigada Games' Simulationstitel Quarantine Zone: The Last Check wurde erst zu Beginn der Woche offiziell veröffentlicht und beendete damit eine Phase als Early-Access-Titel. Aber offensichtlich waren die Fans gespannt, das Spiel auszuprobieren, denn nun wurde bekannt, dass das Projekt über 300.000 verkaufte Exemplare überschritten hat.

Und das könnte nur der Anfang dessen sein, was noch kommt, denn es wurde bestätigt, dass ein kostenloses Update für das Spiel erschienen ist, das ein Dead by Daylight-Crossover einführt. Es ist keine große Zusammenarbeit, sondern wir sollten einfach erwarten, dass DBD-Überlebende versuchen, den Kontrollpunkt zu passieren, den der Spieler im Spiel überwacht, wobei die vier Auftritte Dwight Fairfield, Meg Thomas, Claudette Morel und Jake Park sind.

Darüber hinaus findest du mehr zu Quarantine Zone: The Last Check unten einige Gameplay-Elemente des Titels und kannst heute sogar ein Exemplar mit einem erhöhten Rabatt ergattern, was weitere 10 % auf den bereits verfügbaren 10 % Rabatt erhöht.