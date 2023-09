Quantum Error zeigt PS5-Features in neuem Trailer

HQ

Quantum Error, das kosmische Horror-/Actionspiel, das im November erscheint, hat gerade einen neuen Trailer erhalten, der alle seine PS5-Funktionen zeigt.

Wir werden auf Sonys Konsole eine 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde erhalten, mit vielen weiteren Funktionen, die hoffentlich die Immersion erhöhen werden. Wie erwartet, sind DualSense-Controller ein großer Teil davon, und Quantum Error wird adaptive Trigger, haptisches Feedback und mehr nutzen, um die Immersion zu maximieren.

Schaut euch unten alle Features und das neue Gameplay für Quantum Error an. Es dauert nicht mehr lange, bis das Spiel jetzt auf den Markt kommt, da es am 8. November auf PS5 erscheint. PC- und Xbox Series X/S-Versionen sind in Arbeit, Veröffentlichungstermine folgen später.