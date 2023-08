Quantum Error wird alles mischen, wenn es im November veröffentlicht wird

HQ

Letzte Woche teilte Alex die seltsame Nachricht mit, dass Quantum Error Gold geworden ist, ohne dass wir das Veröffentlichungsdatum des Spiels kennen oder viel davon gesehen haben, da es eines der ersten Spiele war, das für PlayStation 5 angekündigt und bestätigt wurde, dass es Unreal Engine 5 verwendet. Ich hoffe wirklich, dass TeamKill Media jetzt viel mehr darüber spricht, denn der heutige Trailer ist voller Informationen.

Es wird nicht nur verraten, dass die PlayStation 5-Version von Quantum Error am 3. November erscheinen wird. Der Trailer zeigt auch, dass das Spiel im Grunde eine Mischung aus allem ist. First-Person- und Third-Person-Perspektive, Realismus und Fantasy, riesige Waffen und Stealth, Feuer bekämpfen und Monster bekämpfen. Quantum Error scheint so ziemlich alles zu haben, also wird die Zeit zeigen, ob dies nur ein komplettes Durcheinander oder eine leckere Pizza mit allem als Belag sein wird.