Quantum Error Fortsetzung enthüllt

Ende letzten Jahres veröffentlichte TeamKill Media das Third-Person-Action-Horror-Spiel Quantum Error. Das Spiel schnitt nicht so gut ab, wenn es um die Kritiken ging, aber anscheinend hat es sein Budget sehr schnell wieder eingespielt.

TeamKill Media hat schnell zugeschlagen, solange das Eisen heiß ist, und hat das erste Teaser-Bild für die Fortsetzung von Quantum Error, Quantum State, enthüllt. Alles, was wir auf dem Bild sehen, ist eine Roboterhand, die etwas hält, das wie ein Laserschwert aussieht.

Es ist bestätigt, dass sich das Spiel in der Entwicklung befindet, aber wir haben keine Ahnung, wie weit es fortgeschritten ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem weiteren TeamKill-Shooter sind, der dieses Jahr veröffentlicht wird, fragt Son and Bone, was passieren würde, wenn ein Cowboy gegen Dinosaurier kämpfen müsste.