Quantic-Dream-Chef schließt Fortsetzungen seiner berühmten Spiele nicht aus

Obwohl die narrativen Abenteuer von Quantic Dream sehr polarisieren, verkaufen sie sich immer noch gut und haben einige treue Fans. Bis vor ein paar Jahren arbeitete der französische Entwickler ausschließlich mit Sony zusammen, doch mittlerweile hat das Unternehmen den PC-Markt für sich entdeckt und erstellt angeblich Spiele für alle Formate. Da es sich dabei bislang eher um brandneue Spiele als um Fortsetzungen handelte, scheint es eine vernünftige Vermutung zu sein, etwas Neues zu erwarten. Ausgeschlossen seien ein zweites Heavy Rain oder ein frisches Kapitel von Beyond: Two Souls deshalb allerdings nicht, erklärte der Studiomanager David Cage in Interview mit Wccftech:

"Ich habe kein Problem mit Fortsetzungen, solange es etwas mehr über die Welt oder die Charaktere zu sagen gibt. Fortsetzungen zu machen, nur weil sie rentabel sind, das war nie unsere Denkweise. Wir verstehen vollkommen, dass eine etablierte Marke Marketingkosten sparen kann und dass das Bewusstsein für den Titel schneller geschärft wird, da bereits Erwartungen gesetzt wurden und das Versprechen klar ist. Für mich ist der einzige wertvolle Grund, an einem Projekt zu arbeiten, das vier Jahre meines Lebens in Anspruch nehmen wird, jedoch die Idee, die ich um jeden Preis umsetzen möchte. Es mag von einem CEO mit 20 Jahren Erfahrung in der Branche naiv klingen, aber ich denke weiterhin, dass jedes Projekt von Herzen kommen sollte", sagt David Cage von Quantic Dream.

Gibt es ein Spiel des Studios, von dem ihr eine Fortsetzung braucht?