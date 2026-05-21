Quantic Dream wird Spellcasters Chronicles nach weniger als drei Monaten Early Access eingestellt

HQ

Entwickler Quantic Dream ist der jüngste, der die Auswirkungen eines Live-Service-Spiels sieht, das bisher nicht durchgestartet ist. Das Studio hat bekannt gegeben, dass das Spiel seit dem Erscheinen Spellcasters Chronicles Ende Februar in einem Early-Access-Zustand Schwierigkeiten hat, das nötige Publikum für seine Zukunft zu gewinnen, weshalb die Entscheidung bereits getroffen wurde, das Spiel einzustellen.

Wie in einer Stellungnahme von Quantic Dream bestätigt wird, wird uns mitgeteilt, dass "in den heutigen besonders herausfordernden Marktumgebungen das Spiel nicht das Publikum erreicht hat, das für seine langfristige Nachhaltigkeit notwendig ist. Wir haben daher die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Anstrengungen auf unsere anderen Projekte neu zu fokussieren."

Das Problem bei einer solchen Entscheidung ist, dass das Schicksal des Spiels nicht die einzige Folge ist, denn Quantic Dream merkt außerdem an, dass "das Studio eine interne Reorganisation durchführen wird", bei der es "wo immer möglich interne Versetzungen priorisiert, um unsere anderen Produktionen zu unterstützen."

Das genaue Datum der Abschaltung Spellcasters Chronicles ist auf den 19. Juni festgelegt, wobei die Server vollständig deaktiviert sind und das Spiel nach diesem Datum nicht mehr zugänglich ist. Quantic Dream bietet Rückerstattungen für diejenigen an, die während der kurzen Early-Access-Phase Geld für das Spiel ausgegeben haben.