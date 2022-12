Quantic Dream verfolgt nicht aktiv die Umwandlung seiner Spiele in Filme oder Fernsehen.

HQ

Während es immer häufiger vorkommt, dass Videospiele Film- oder TV-Adaptionen erhalten, ist Quantic Dream ein Entwickler, der dieses transmediale Projekt nicht erkunden möchte.

Im Rahmen eines Interviews mit IGN hat Präsident David Cage erklärt, dass die Spielefirma den Verkauf der Rechte an ihren Spielen an eine Produktionsfirma nicht aktiv verfolgt, was bedeutet, dass jeder, der gehofft hat, Detroit: Become Human, Heavy Rain oder Beyond: Two Souls zu sehen, seine Erwartungen überprüfen sollte.

Cage erklärte: "Wenn es darum geht, die Rechte an einem unserer Spiele an eine Filmfirma zu verkaufen, damit sie einen Film machen, ist es nicht unbedingt etwas, das wir aktiv verfolgen."

Das soll nicht heißen, dass transmediale Unternehmungen völlig vom Tisch sind, da Cage bemerkte, dass interaktive TV-Shows interessant sind und dass, obwohl es derzeit keinen " konkreten Plan" gibt, dies Dinge sind, die das Unternehmen betrachtet.