Quantic Dream ist Berichten zufolge von Entlassungen bedroht, wobei Star Wars Eclipse Gefahr läuft, gestrichen zu werden

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Vielleicht hast du es verpasst, da es nach nur kurzer Zeit auf dem Markt eingestellt wurde, aber Quantic Dream hat Anfang dieses Jahres tatsächlich ein brandneues Spiel herausgebracht. Es war ein Free-to-Play-Mehrspieler-Projekt namens Spellcasters Chronicles, und es war ein weiteres Opfer des Live-Service-Trends, den wir in der Branche sehen, bei dem Publisher nach einer goldenen Gans suchen, nur um beim Start nur begrenztes Interesse von Fans zu finden, was dazu führte, dass der Entwickler, der das Projekt initiiert hatte, mit harten finanziellen Entschädigungen konfrontiert wurde, meist im Zusammenhang mit Entlassungen, manchmal sogar bis zu kompletten Studioschließungen.

Zu diesem Zweck wurde Quantic Dream von dieser recht häufigen Wendung beeinflusst, und nun sehen wir, wie die Konsequenzen Gestalt annehmen. Laut GameKult läuft der französische Entwickler Gefahr, dass 115 Mitarbeiter entlassen werden, was vor allem das Team betreffen wird, das an Star Wars Eclipse arbeitet, einem etwas kritisierten Projekt, das 2021 angekündigt wurde und seitdem praktisch nichts vorzuweisen hat.

Wir haben geleakte Konzeptzeichnungen des Spiels gesehen, aber die meisten aktuellen Berichte zum Projekt deuten auf Entwicklungsprobleme hin, die dazu führen könnten, dass Quantic Dream verkauft wird, während das Spiel noch "Jahre von der Fertigstellung" entfernt ist, etwas, das 2023 ebenfalls behauptet wurde...

All dies zeichnet kein Bild eines Spiels, das bald zu einer starken finanziellen Rendite für das scheiternde Quantic Dream führen wird – was zweifellos der Grund ist, warum das Studio von Entlassungen bedroht ist, etwas, das das Team mit einer Protestaktion dagegen bekämpft. Dieser Schritt gilt als "weit davon entfernt, ein Sabotageakt" zu sein, und das Ziel ist lediglich, die Arbeitsplätze der 115 gefährdeten Mitarbeiter zu retten, da ohne sie das Team Star Wars Eclipse nicht fertigstellen kann und das Projekt wahrscheinlich abgesagt wird.

Laut einem Entwickler namens Jules: "Wir könnten es schaffen, es mit 115 zusätzlichen Leuten zu veröffentlichen, und das wäre nicht 'überbesetzt': Das ist es, was gebraucht wird. Wir sind unterbesetzt, wie in vielen anderen Unternehmen des Sektors, weil die Chefs sehr genau wissen, dass Leidenschaft die Leute zu Crunch-Zeiten führt und dass Spiele irgendwann veröffentlicht werden. Aber es ist unmöglich, eine nachhaltige Branche wie diese zu führen."

Ein weiterer Entwickler namens Theo spiegelte diese Überzeugung ebenfalls wider: "Wir glauben, dass das Spiel im aktuellen Zustand buchstäblich nicht fertiggestellt werden kann, wenn der Redundanzplan wie derzeit geplant umgesetzt wird."

So oder so scheint eine große Entscheidung für Quantic Dream bevorzustehen.