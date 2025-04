Qualitätskontrollteams für Spiele auf dem Vormarsch inmitten von Entlassungen

HQ

Qualitätssicherung (QA) schien immer eine Gruppe von Leuten zu sein, die nach Fehlern im Spiel suchen, um zu versuchen, es zu brechen oder Fehler zu erzeugen, d.h. Leute, die den ganzen Tag Videospiele spielen. Manchmal karikiert , wie wir es in Mythic Quest gesehen haben. Auch wenn es Sie vielleicht ein wenig neidisch macht, ist es nicht die beste Art, die ganze Zeit Spiele zu spielen, da die Suche nach diesen Störungen und Fehlern erforderlich ist. Im Moment sind diese Mitarbeiter ein wichtiger Teil der Branche und im Zusammenhang mit den ständigen Entlassungen in Studios haben sich die QA-Teams nicht verringert, einige haben sogar ihre Nachfrage nach Fachkräften erhöht.

Während der DevGAMM in Danzig auf der AmberExpo konnte der Sondergesandte von Gamereactor mit Gabby Llanillo, QA Lead bei Krafton/PUBG Studios, sprechen, die an Valorant und The Last of Us Part II arbeiten konnte. Sie erzählte uns, dass Unternehmen sich immer mehr darum bemühen, QA-Teams zu stärken, bevor die Entwicklung beginnt, was im Gegensatz zu der gängigen Vorstellung steht, dass sie die Letzten im Produktionsprozess sind. " QA wird immer noch weitgehend als austauschbar angesehen, alle Spiele brauchen QA und man kann immer einstellen, je nachdem, was man braucht", sagte Gabby.

Es scheint, dass sich die Studios immer mehr einer guten Qualitätssicherung bewusst werden, um ihre Produkte so gut wie möglich für ihre Spieler herauszubringen, und es scheint ein positiver Trend zu sein. "Ich denke, sehr kompetente, erfahrene QA- und auch QA-Teams oder Manager, die ein Team aufbauen müssen. Ja, diese werden heutzutage ein bisschen mehr nachgefragt, weil immer mehr Teams sichere Teams in Bezug auf Tests aufbauen wollen, die wirklich gute Grundlagen haben, anstatt am Ende des Projekts nur ein QA-Team für ein paar Monate einzusetzen und dann alle wieder loszuwerden", schloss Gabby.

Wir sehen, wie sich dieser Sektor in den letzten Jahren verändert hat, und es scheint eine der großen Lücken in der Branche für jeden zu sein, der Teil der Erstellung eines Videospiels sein möchte, mit echten Möglichkeiten der Beförderung in die Designabteilung, wie später im Video besprochen. Wir überlassen Ihnen das gesamte Interview mit lokalen Untertiteln unten.

