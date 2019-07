Quakecon: Die ersten drei Doom-Spiele sind für Switch, PS4, Xbox One und Mobilgeräte verfügbar

Update:

Wie wir vermutet haben, bestätigte Bethesda am gestrigen Abend auf der Quakecon die Neuveröffentlichung der ursprünglichen Doom-Trilogie - Doom (1993), Doom II und Doom 3. Diese drei Titel sind aber nicht nur auf der Nintendo Switch erschienen, sie stehen ab sofort auch digital auf Playstation 4 und Xbox One bereit. Die ersten beiden Doom-Titel sind darüber hinaus auf iOS und Android verfügbar.

Originale Meldung:

Bethesda feiert heute das 25-jährige Jubiläum von Doom und scheint in Kürze, vielleicht noch heute, das originale Doom, dessen Nachfolger Doom II und Doom 3 für Nintendo Switch veröffentlichen zu wollen. Die Klassiker wurden noch nicht offiziell angekündigt, sie waren heute aber schon für kurze Zeit im eShop verfügbar. Wahrscheinlich plant Bethesda eine Ankündigung und mit anschließendem Launch auf der Quakecon, die am Abend startet. Unsere spanischen Gamereactor-Kollegen haben ein paar Screenshots für euch aufgenommen.

Doom von 1993 enthält auf der Switch die Erweiterung "Episode IV: Thy Flesh Consumed" - das sind neun zusätzliche Level, Deathmatch und Koop-Multiplayer für bis zu vier Spieler. Doom II wird auf dem Hybriden die Master-Levels enthalten und Doom III bekommt die Erweiterungspakete Resurrection of Evil und The Lost Missions spendiert. Die ersten beiden Shooter kosten je 4,99 Euro, während Doom 3 für einen Zehner zu haben ist. Ballert am Wochenende nicht zu viel, Doom-Guys und -Gals.

Danke auch an: Nintendo Life.