Quakecon at Home kehrt vom 19. bis zum 21. August 2021 zurück

Bethesda wird ihr jährliches Fan-Fest "Quakecon" auch in diesem Jahr wieder via Videoübertragung und Live-Kommentar in die Wohnzimmer der Spieler ausstrahlen. Vom 19. bis zum 21. August sind Livestreams mit Informationen zu bestehenden und kommenden Spielen, sowie Turniere, Spendenaktionen für Wohltätigkeitsorganisationen, Giveaways und Social-Media-Späße geplant. Die Online-Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr auf Twitch, den genauen Zeitplan wird das Studio zu späterer Zeit veröffentlichen.

Quelle: Bethesda.