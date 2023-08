Quake II "Remastered" bestätigt und veröffentlicht

Bethesda hat es nicht geschafft, die verbesserte Version von Quake geheim zu halten, bevor sie während der QuakeCon 2021 offiziell angekündigt und veröffentlicht wurde, daher war es nicht besonders überraschend, als vor einigen Monaten Gerüchte über etwas Ähnliches mit Quake II die Runde machten. Nun, die Geschichte hat sich erwartungsgemäß wiederholt.

Die diesjährige QuakeCon hat mit der Bestätigung und Veröffentlichung einer "remasterten" Version von Quake II für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch begonnen. Genau wie das Upgrade des Originals ist diese Version nicht nur eine hübschere und besser klingende Quake II mit all ihren Erweiterungen. Es enthält auch eine brandneue Erweiterung, die aus 28 Kampagnen-Levels und einer Deathmatch-Karte besteht, die von den Entwicklern von Wolfenstein: The New Order bei Machine Games erstellt wurde.

Hinzu kommen verbesserte künstliche Intelligenz, restaurierte Animationen, die Aufnahme der Nintendo 64-Version und alles andere, was hier und im Trailer unten hervorgehoben wird, und es scheint, als würden sich sowohl Fans als auch neue Spieler auf etwas gefasst machen. Vor allem, wenn Sie ein Game Pass-Mitglied sind, da dieses neue Quake II dort gerade verfügbar ist.