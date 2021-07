Quake Champions: Sommer-Update feiert 25. Geburtstag der Serie

2021 ist ein Jahr der Geburtstage. Sonic feiert seinen 30., Donkey Kong den 40. und The Legend of Zelda darf zum 35. Mal Kerzen auspusten. Nicht unterschlagen wollen wir an dieser Stelle einen weiteren Meilenstein, immerhin wird dieses Jahr id Softwares legendärer Ego-Shooter Quake 25 Jahre alt. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, referenziert der aktuellste Teil Quake Champions in seinem Sommer-Update das Erstlingswerk.

Neben diversen Verbesserungen enthalten: die sechste und finale Deathmatch-Karte aus Quake, "The Dark Room". Die neue Map dürfte auch insofern für Nostalgie sorgen, dass sie dem "Klötzchen-Look" des Originals treu bleibt. Wer möchte, darf anhand von Retro-Skins auch die Waffen "Tribolt", "Super Nail Gun" und "Railgun" ins Jahr 1996 zurückversetzen.

Die offizielle Steam-Seite von Quake Champions stellt Euch das Update im Detail vor.