Qatar Open 2026: Spiele für Alcaraz und Sinner am Mittwoch und voller Spielplan

HQ

Die Action in Doha geht am Mittwoch mit der Runde der letzten 16 weiter, und für diejenigen, die es am Samstag, den 20. Februar ins Finale schaffen, gibt es tägliche Spiele. Alle Augen sind auf Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gerichtet, die ihre Erstrundenmatches überstanden haben und sich im Finale treffen könnten, aber davor stehen noch einige Runden aus, beginnend mit dem heutigen Achtelfinale.

Die Weltranglisten-Nummer 1 und 2 haben den Abend-Spielplan. Sinner besiegte Thomas Machac am Montag und Alcaraz besiegte Arthur Rinderknech am Dienstag in zwei Sätzen, musste aber im zweiten Satz in einen engen Tiebreak gehen. Andrey Rublev, der im letzten Jahr in Doha gewann, Daniil Medvedev und Jakub Mensik sind die besten Spieler, die noch im Wettbewerb sind.

Dies ist der Zeitplan für die heutigen Tennisspiele in Katar. Denken Sie daran, dass außer dem Spiel um 11:30 Uhr die anderen Spiele später beginnen dürfen, aber nicht früher als die angegebene Zeit.

Qatar Open Achtelfinale am Mittwoch, den 17. Februar:



Márton Fucsovics gegen Karen Khachanov: 11:30 CET, 10:30 GMT



Arthur Fils gegen Quentin Halys: 12:40 CET, 11:40 GMT



Daniil Medwedew gegen Stefanos Tsitsipas: 13:00 MEZ, 12:00 GMT



Jiri Lehecka gegen Zizou Bergs: 13:30 CET, 12:30 GMT



Fábián Marozsán gegen Andrey Rublev: 15:00 MEZ, 14:00 GMT



Jakub Mensik gegen Zhang Zhizhen: 16:30 MEZ, 15:30 GMT



Alexei Popyrin gegen Jannik Sinner: 17:30 CET, 16:30 GMT



Carlos Alcaraz gegen Valentin Royer: 18:40 CET, 17:40 GMT

