Pyra und Mythra kämpfen ab morgen gegen den Kader von Super Smash Bros. Ultimate

Das neunte Charakter-Pack von Super Smash Bros. Ultimate wird im Laufe des morgigen Tages - zusammen mit Spielversion 11.0.0 - erscheinen, verriet Game Director Masahiro Sakurai soeben in einer voraufgezeichneten Präsentation. In diesem Video erwarten euch viele Spoiler für Xenoblade Chronicles 2, also schaut euch das Material bitte nur an, wenn euch das egal ist. Ihr könnt das DLC-Duo Pyra und Mythra zum Preis von 6 Euro einzeln kaufen oder sie zusammen mit fünf weiteren Spielfiguren im sogenannten "Fighters Pass Vol. 2" für 30 Euro erhalten.

In einer ausführlichen Gameplay-Präsentation veranschaulichte der Entwicklungschef die Unterschiede zwischen den beiden Kämpferinnen. Grundsätzlich steuern sich die zwei Figuren gleich, allerdings ist Mythra akrobatischer veranlagt und führt alle Bewegungen ein wenig schneller aus. Pyra hat hingegen mehr Kraft, schubst Gegner weiter weg und ihre Schläge verursachen mehr Schaden. Es gibt weitere Unterscheidungen bei den Spezialattacken, den individuellen Ultimates und verschiedenen anderen Manövern, aber das findet ihr am besten selbst heraus. Ihr könnt im Spiel jederzeit zwischen den beiden Charakteren wechseln und dieser Vorgang macht euch für einen kleinen Augenblick unverwundbar.

Das Duo fügt dem Brawler einen neuen Schauplatz hinzu, "Cloud Sea of Alrest". Rex' (der Protagonist des Rollenspiels aus dem Jahr 2017) Unterschlupf auf dem Titanen Azurda dient als Kulisse, im Hintergrund tauchen vereinzelt andere Titanen verschiedener Fraktionen und reisende Händler auf. Fans werden viele weitere Anspielungen an die Vorlage finden, darunter zum Beispiel Blade-/Driver-Paare, die uns besuchen. Übrigens verändert sich die verfügbare Oberfläche im Spielverlauf ab und zu, sobald sich Azurda in der Gegend umschaut. 16 neue Songs runden dieses Paket ab, darunter befinden sich drei Arrangements, die Fans noch nicht kennen.

Sakurai sprach auch darüber, dass unter anderem das aufwändige Charakter-Design der Figuren aus Xenoblade Chronicles 2 dafür verantwortlich sei, dass Pyra und Mythra nicht mit Rex zusammen kämpfen können (obwohl die Klingen nur mit ihrem jeweiligen Driver ihr volles Potential entfalten). Laut dem Entwickler wäre die Hardware der Nintendo Switch nicht dazu in der Lage gewesen, wenn acht Leute mit jeweils zwei derart detailliert gestalteten Spielfiguren über den Bildschirm wuseln würden.

Hier seht ihr die neue Kampfarena, die mit Update 11.0.0 in Super Smash Bros. Ultimate verfügbar wird: Cloud Sea of Alrest.

Wenn Kirby Pyra oder Mythra aufsaugt, leiht er sich ihre jeweiligen Spezialfähigkeiten und verstärkt sie sogar ein wenig.