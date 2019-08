Puzzle-Game The Sojourn erscheint im September auf PC und Konsole

Der niederländische Publisher Iceberg Interactive verriet uns gestern das Erscheinungsdatum ihres visuell eindrucksvollen Puzzle-Games The Sojourn: Der Titel wird am 20. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Entwickler Shifting Tides wirft uns in diesem Abenteuer in eine mysteriöse, farbenfrohe Welt und lässt die Spieler einem grellen Licht folgen. Im neuen Trailer sehen wir knapp zwei Minuten an Gameplay und einige der Rätsel. In vier Kapiteln entfaltet sich auf diese Weise eine Geschichte, die laut dem Verleger Spielspaß für knapp zehn Stunden bieten soll.

