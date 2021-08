Puzzle-Abenteuer Inked kritzelt Ende August über PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Vor über drei Jahren haben wir uns mit dem kleinen Puzzle-Abenteuer Inked beschäftigt, das damals auf dem PC erschien. Seitdem sind mobile Ports für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht worden und im Mai beschloss Somnium Games einen Relaunch, der uns momentan noch vor einige Fragen stellt.

Das Team aus Kroatien möchte ihr Spiel inhaltlich aktualisieren, mit neuen Rätseln, einer präziseren Steuerung und erweiterten Visualisierungsmöglichkeiten. Laut den Entwicklern unterscheide sich diese überarbeitete Version durch die zahlreichen Änderungen erheblich von der ursprünglichen Erfahrung, deshalb gibt es nun auch einen neuen Namen - Inked: A Tale of Love.

Das Thema ist jetzt wieder relevant, weil kürzlich Konsolenversionen angekündigt wurden. Spieler auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch bekommen den Titel am 27. August zum Preis von 10 Euro. In der Pressemitteilung haben wir erfahren, dass die insgesamt neun Kapitel von Inked "bis zu vier Stunden" lang beschäftigen sollen.