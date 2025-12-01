Puzzle-Adventure Mystery of Silence erscheint nächste Woche auf Steam

Ayose Trujillo, Indie-Entwickler, auch bekannt als Making Enemies, ist bereit, uns in ein paar Tagen auf ein eindrucksvolles Point-and-Click-Mystery-Abenteuer mitzunehmen. Am 9. Dezember und dank der Hilfe von Devilish Games wird er sein erstes Spiel auf Steam veröffentlichen: Mystery of Silence.

Mystery of Silence gilt als erster Teil der Scholar Adventure-Saga, in der wir einen jungen Schriftsteller namens William auf einer Reise begleiten, um Inspiration für sein erstes Werk zu schreiben. Seine Reise wird ihn zu einer abgelegenen Abtei führen, deren Mönche ein Schweigegelübde abgelegt haben. Was als einfache literarische Suche beginnt, entwickelt sich bald zu einem beunruhigenden Rätsel: Innerhalb der Klostermauern verbirgt sich ein Geheimnis, das niemals hätte offenbart werden dürfen.

Entwickelt mit PowerQuest und inspiriert von Adventure-Spielen der 90er Jahre, verbindet Mystery of Silence einen düsteren und detaillierten Pixel-Art-Stil mit einer düster-humorvollen Erzählung. Er erkundet geheimnisvolle Umgebungen, löst clevere Rätsel und nutzt eine Vielzahl von Objekten, um die Geheimnisse der Abtei zu entschlüsseln.

Und wenn du Scholar Adventure: Mystery of Silence selbst ausprobieren möchtest, denk daran, dass es eine Demo auf Steam und einen Trailer gibt, den du unten ansehen kannst.