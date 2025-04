Puyo Puyo Tetris 2S zeigt seinen ersten Trailer für Nintendo Switch 2

Die Aufregung des Augenblicks hat unsere Sicht ein wenig getrübt. Wenn wir so viele Neuigkeiten über verschiedene Videospiele erhalten, vergessen wir immer eine, die wir hervorheben möchten. Mit der Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 haben viele Titel ihre Ankunft auf der neuen Konsole angekündigt, und Sega hat die Gelegenheit genutzt, um Puyo Puyo Tetris 2S, eine aktualisierte Version von Puyo Puyo Tetris anzukündigen.

Die Nachricht ist über YouTube zu uns gekommen, wo sie einen Launch-Trailer hochgeladen haben, der die exklusive Ankunft auf Nintendo Switch 2 am selben Tag der Veröffentlichung der Konsole, dem 5. Juni dieses Jahres, ankündigt. Dieser Titel kombiniert Puyo Puyo und Tetris, mit verschiedenen Levels und unterschiedlichen Regeln, um es zu genießen.

Die wichtigsten Neuerungen sind ein lokaler und ein Online-Multiplayer-Modus mit insgesamt 40 spielbaren Charakteren, darunter Sonic, mit ihren eigenen einzigartigen Fähigkeiten. Es gibt einen "Puyo Tetris Doubles"-Modus, in dem man in Zwei-gegen-Zwei-Kämpfen mit einem einzigen Brett gegeneinander antreten kann, um in verschiedenen Kombos zu kombinieren. Es gibt einen Abenteuermodus oder einen Modus, in dem man mit anderen Spielern bis zu vier Spielern antreten kann.

Der Titel kostet 34,99 £/39,99 € und kann bereits im Nintendo eShop vorbestellt werden. Den Launch-Trailer könnt ihr euch unten ansehen.