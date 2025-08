HQ

Luiza Rozova ist angeblich die Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat nun in einem öffentlichen Telegram-Kanal über ihr Leben geschrieben, wie die deutsche Bild berichtet und die finnische Nachrichtenagentur YLE berichtet.

Luiza Rozova wurde 2003 in Sankt Petersburg geboren. Sie weigerte sich, der "Bild" ein Interview zu geben, erlaubte aber dem Bild-Journalisten, einen Blick auf ihr Telegramm zu werfen. Laut Bild ist dieser Telegram-Kanal die einzige Möglichkeit für Luiza Rozova, gegen ihren angeblichen Vater zu protestieren. Die Bild erwähnt aber auch, dass Rosowa Putin in ihren Texten nicht direkt erwähnt.

Rozova: Es erinnert mich jeden Tag daran, als wer ich geboren wurde und wer mein Leben ruiniert hat. Ein Mann, der Millionen von Menschenleben gekostet und meines zerstört hat.

Laut Bild hat Luiza Rozova erklärt, dass sie keine Zeit in Sankt Petersburg verbringen kann. Sie lebt in Paris und hat einen Abschluss an einer Kunstschule. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeiten als DJ und Modedesignerin. Luiza Rozova ist angeblich Putins dritte Tochter, und die Mutter ist angeblich Svetlana Krivonogikh.

Laut Bild hat Luiza Rozova auf ihrer Instagram-Seite den Krieg in der Ukraine scharf verurteilt.