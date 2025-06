Putin zweifelt an Friedensgesprächen nach Vorwürfen des Brückenangriffs

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch die Gültigkeit der erneuten Friedensgespräche mit der Ukraine in Frage gestellt, nachdem er Kiew beschuldigt hatte, tödliche Angriffe auf die Infrastruktur in Russland zu inszenieren.



Konkret bezog sich Putin auf die Angriffe auf Brücken. Er charakterisierte die ukrainische Führung als zunehmend abhängig von Taktiken, die auf Zivilisten abzielen, und deutete an, dass eine diplomatische Pause nur dazu führen würde, dass mehr westliche Waffen die ukrainischen Streitkräfte erreichten.