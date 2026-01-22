Putin zuckt mit den Schultern beim Grönland-Streit: "Ich denke, sie werden das unter sich klären"

HQ

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Mittwoch, dass es für Moskau "unerheblich" sei, wem Grönland gehört, und äußerte sich damit erstmals öffentlich zu den Bestrebungen von US-Präsident Donald Trump, die riesige arktische Insel zu erwerben. In Bemerkungen, die darauf abzielten, neutral und vielleicht opportunistisch zu bleiben, sagte Putin, die Angelegenheit solle allein zwischen Washington und Kopenhagen geklärt werden.

Im Gespräch mit dem russischen Sicherheitsrat ging Putin noch einen Schritt weiter und deutete an, Grönland könnte etwa eine Milliarde Dollar wert sein, falls es jemals verkauft würde. Er zitierte historische Präzedenzfälle, darunter den Verkauf Alaskas an die Vereinigten Staaten durch Russland im Jahr 1867 und den Verkauf der Jungferninseln durch Dänemark an Washington im Jahr 1917, was darauf hindeutet, dass territoriale Abkommen zwischen Nationen keineswegs beispiellos seien. "Ich denke, sie werden das unter sich klären", sagte er.

Putin nahm auch Dänemark ins Visier und warf dem Land vor, Grönland eher wie eine Kolonie denn wie einen Partner behandelt zu haben. Obwohl er diese Kommentare als Randnotiz formulierte, spiegelten sie Trumps eigene Kritik an Kopenhagen wider und erhöhten den Druck auf Dänemark in einem sensiblen diplomatischen Moment. Grönland ist ein halbautonomes Gebiet innerhalb des dänischen Königreichs und Heimat einer wichtigen US-Militärbasis.

Moskau hat die Reibungen, die Trumps Grönland-Kampagne zwischen den Vereinigten Staaten und ihren europäischen Verbündeten verursacht hat, stillschweigend begrüßt, während es es vermeidet, einen US-Präsidenten offen zu provozieren, der versucht, ein Ende des Krieges in der Ukraine zu vermitteln. Russische Beamte haben wiederholt selbst Ambitionen in Richtung Grönland bestritten, trotz Russlands wachsender militärischer Präsenz in der Arktis...