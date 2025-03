HQ

Unter dem Winterhimmel über Moskau enthüllte der Kreml am Freitag, dass Präsident Wladimir Putin eine vertrauliche Botschaft an Präsident Donald Trump weitergeleitet hat, in der er einen vorgeschlagenen 30-tägigen Waffenstillstand in der Ukraine befürwortet und gleichzeitig die Erwartungen mit anhaltenden Fragen dämpft (via Reuters).

Die Ouvertüre wurde von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff während der nächtlichen Verhandlungen vorgetragen, während Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den Austausch als eine seltene Übereinstimmung der Prioritäten bezeichnete und Putins Solidarität mit Trumps Vorstoß zur Deeskalation hervorhob, aber ungelöste Komplexitäten hervorhob, die eine gemeinsame Prüfung erfordern.

Hinter den Kulissen zeichnen sich Pläne für ein entscheidendes Telefonat zwischen den Staats- und Regierungschefs ab, das von Witkoffs Nachbesprechung mit Trump abhängt, während beide Nationen durch ein Labyrinth aus gegenseitigem Misstrauen und kriegsmüden Einsätzen navigieren. Im Moment bleibt abzuwarten, ob dieser fragile Faden der Diplomatie einen tieferen Knoten entwirren kann.