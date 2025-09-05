HQ

Die Frage, ob Truppen in die Ukraine geschickt werden sollen, war in letzter Zeit in den Lippen fast aller westlichen Politiker, und das ist für niemanden neu. Nun hat der russische Präsident Wladimir Putin jedoch eindringlich davor gewarnt, dass alle in der Ukraine stationierten westlichen Truppen als legitime Ziele Moskaus betrachtet würden. In einer Rede auf einem Forum in Wladiwostok stellte er die Notwendigkeit ausländischer Truppen auf ukrainischem Boden im Rahmen eines Friedensabkommens in Frage. "Wenn also einige Truppen dort auftauchen, besonders jetzt, während militärischer Operationen, gehen wir davon aus, dass dies legitime Ziele für die Zerstörung sein werden." Putin sagte auf dem Wirtschaftsforum. "Und wenn Entscheidungen getroffen werden, die zum Frieden, zu langfristigem Frieden führen, dann sehe ich einfach keinen Sinn darin, dass sie auf dem Territorium der Ukraine präsent sind, Punkt." Glauben Sie, dass der Westen Truppen in die Ukraine schicken sollte?