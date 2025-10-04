Putin verspottet Europas Drohnenpanik: "OK, ich mache das nicht mehr"

HQ

Drohnensichtungen in Europa haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Viele Finger haben auf die eine oder andere Weise auf Russland als den Kopf dahinter gezeigt, aber Russland hat sich nicht viel dazu geäußert... Bis jetzt. Nun hat der russische Präsident Wladimir Putin die europäischen Bedenken über diese mutmaßlichen russischen Drohnenangriffe zurückgewiesen und scherzt, er werde "aufhören, sie zu schicken". In einer Rede im Waldai-Diskussionsclub in Sotschi machte er sich über Berichte über russische Drohnen lustig, die in Nordeuropa gesichtet wurden. "Ich werde es nicht mehr tun. Ich werde nicht mehr nach Frankreich, Dänemark oder Kopenhagen fahren. Wo fliegen sie sonst?" Dann fügte er hinzu: "Wenn wir ernsthaft sprechen, haben wir keine Drohnen, die Lissabon erreichen können." Was halten Sie von seinen jüngsten Äußerungen? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!