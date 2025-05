Putin und Trump verpassen Friedensgespräche in Istanbul

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Trotz des Vorschlags des Treffens wissen wir jetzt, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht an den Friedensgesprächen mit der Ukraine am Donnerstag in Istanbul teilnehmen wird, ebenso wenig wie US-Präsident Donald Trump.

Stattdessen schickt Moskau hochrangige Beamte, während Trump weiterhin im Nahen Osten unterwegs ist. Da der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nur bereit ist, dem Parteitag beizutreten, wenn Putin auftritt, sind die Erwartungen an nennenswerte Fortschritte nun stark gedämpft.