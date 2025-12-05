Putin und Modi führen Gespräche in Neu-Delhi

HQ

Der russische Präsident Wladimir Putin traf am Freitag in Neu-Delhi Indiens Premierminister Narendra Modi, was seinen ersten Besuch in diesem Land seit vier Jahren markierte. Indien präsentierte eine vollständige feierliche Begrüßung, als die beiden Staats- und Regierungschefs Gespräche eröffneten, die sich auf Handel, Verteidigungszusammenarbeit und Bemühungen zur Unterstützung einer friedlichen Lösung in der Ukraine konzentrierten.

Modi sagte Putin, Indien habe "eine Position, und diese Position sei für den Frieden" und betonte die Unterstützung jeder Initiative, die helfen könnte, den Konflikt zu beenden. Putin dankte ihm und sagte, Russland arbeite mit Partnern, darunter den Vereinigten Staaten, an möglichen Schritten zu einer Einigung zusammen.

Der Besuch findet statt, während Moskau versucht, die wirtschaftlichen Beziehungen zu einem seiner wichtigsten Käufer von Waffen und Öl zu vertiefen, während Indien weiterhin die Beziehungen zu Russland und den Vereinigten Staaten ausbalanciert. Neu-Delhi führt weiterhin Gespräche mit Washington über Strafzölle auf indische Güter, die aufgrund von Indiens Käufen von russischem Rohöl eingeführt wurden.

Beide Seiten werden voraussichtlich eine Reihe von Vereinbarungen ankündigen, darunter eine gemeinsame Harnstofffabrik in Russland mit indischen Firmen sowie mögliche Genehmigungen für russische Banken, in Indien zu operieren, um den Handel zu unterstützen. Russland signalisierte zudem einen Vorstoß zur Ausweitung der Zusammenarbeit in Hightech-Sektoren, Raumfahrt, künstlicher Intelligenz und Verteidigungsproduktion.

Putin stellte die Kritik der Vereinigten Staaten an den Energiebeziehungen Indiens zu Moskau infrage und fragte, warum Washington russischen Kernbrennstoff kaufen könne, während er andere aufforderte, kein russisches Öl zu kaufen. Er betonte, dass der Energiehandel mit Indien stabil bleibt.