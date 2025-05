HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und Venezuela . Am Mittwoch unterzeichneten Wladimir Putin und Nicolás Maduro in Moskau ein weitreichendes strategisches Partnerschaftsabkommen, das die Zusammenarbeit in den Bereichen Öl, Gas, Rüstungskontrolle und globale Diplomatie ausweitet.

Beide Seiten streben eine stärkere Koordinierung innerhalb der OPEC+ und anderer Energieforen an und lehnen gleichzeitig einseitige Sanktionen ab. Das Abkommen spiegelt Moskaus anhaltenden Vorstoß wider, Bündnisse jenseits des Westens inmitten der angespannten Beziehungen zur Ukraine zu stärken.