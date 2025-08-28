Putin und Kim begleiten Xi bei Militärparade in Peking

HQ

Die neuesten Nachrichten über China . Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Präsident Kim Jong Un werden nächste Woche neben dem chinesischen Staatschef Xi Jinping bei einer großen Militärparade in Peking auftreten und damit eine geschlossene Front gegen den Druck des Westens unterstreichen.

An der Veranstaltung, die den Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg markiert, werden Staats- und Regierungschefs aus Asien, dem Nahen Osten und Osteuropa teilnehmen, während die westliche Vertretung minimal bleiben wird, wie das chinesische Außenministerium am Donnerstag mitteilte.

China plant eine der größten Ausstellungen seit Jahren, bei der fortschrittliche Waffen und eine wachsende Militärpräsenz im Vordergrund stehen. Die Parade wird Pekings enge Beziehungen zu Moskau und Pjöngjang signalisieren, die beide durch Sanktionen isoliert sind, und gleichzeitig Stärke auf den globalen Süden ausstrahlen.